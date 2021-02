Governo lança programa de apoio a estágios e contratação de desempregados

O Governo lança esta segunda-feira um novo programa de apoio para 11 mil estágios e a contratação de seis mil desempregados. O programa “Ativar” tem uma dotação de 100 milhões de euros e vai aceitar candidaturas até ao final de junho.

As bolsas de estágio variam entre os 438 e os 1.053 euros. O Instituto de Emprego e Formação Profissional comparticipa 75% do valor a pagar ao estagiário.

Já quanto aos incentivos à contratação, cada empresa pode receber 5.266 euros por casa desempregado que seja contratado sem termo ou 1.755 euros no caso dos contratos a prazo.

No anterior período de candidaturas que terminou em dezembro, o IEFP recebeu mais de 22 mil candidaturas para a colocação de mais de 19.200 estagiários e a criação de 7.700 postos de trabalho. Já foram aprovadas 70% das candidaturas.

Está ainda prevista a possibilidade de majoração quando esteja em causa a contratação de desempregados de longa duração, inativos desencorajados, jovens até aos 29 anos e pessoas com 45 e mais anos, que também abrange cuidadores informais ou pessoas em situação de sem-abrigo.



As candidaturas são efetuadas pela entidade promotora no portal do IEFP.