Produção industrial recua 8,7% na zona euro e 8,0% na UE em 2020

A produção industrial recuou 8,7% na zona euro e 8,0% na União Europeia (UE) em 2020, face ao ano anterior, tendo também diminuído em dezembro, quer na variação homóloga, quer em cadeia, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com dados do gabinete estatístico europeu, face a dezembro de 2019, a produção industrial diminuiu 0,8% na zona euro e 0,4% na UE, com Portugal a apresentar a segunda maior quebra (-4,3%).

Na comparação com novembro de 2020, o indicador recuou 1,6% na zona euro e 1,2% na UE, com Portugal, em contraciclo, a registar a segunda maior subida (1,8%).

Na variação homóloga, as maiores quedas na produção industrial foram registadas na Bélgica (-4,6%), Malta e Portugal (ambos -4,3%) e os principais aumentos foram observados na Eslováquia (+6,8%), Polónia (+6,1%) e Letónia (+4,7%).

Na comparação em cadeia, as maiores diminuições foram registadas na Hungria (-2,5%), Bélgica (-1,9%) e Finlândia (-0,9%) e as principais subidas na Dinamarca (+2,4%), Portugal (+1,8%), Estónia e Luxemburgo (ambos +1,6%).