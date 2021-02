França termina 2020 com taxa de desemprego de 8%, semelhante ao nível antes da pandemia

A França terminou 2020 com 2,4 milhões de desempregados, 8% da população ativa, um nível semelhante ao anterior à crise da covid-19, foi anunciado esta terça-feira.

Num comunicado, o Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE) precisa contudo que o confinamento levou muitos cidadãos a deixarem de procurar trabalho.

Nos últimos três meses do ano, o desemprego caiu - menos 340.000 pessoas face ao terceiro trimestre, menos 1,1 pontos percentuais, depois de ter subido dois pontos entre julho e setembro, afirmou o INSEE num comunicado.

A taxa de desemprego é uma décima mais baixa do que a registada no final de 2019.

Mas o INSEE especificou que, juntamente com a criação de emprego, a queda do desemprego esconde "uma miragem", uma vez que responde ao facto de que durante o segundo confinamento decretado para travar a pandemia no final de outubro, "um número significativo de pessoas passou a ser inativo".

O INSEE recordou que, dada a impossibilidade de poder procurar emprego em condições normais, muitas pessoas deixaram de o fazer, o que as elimina nas estatísticas para serem consideradas desempregadas no segundo confinamento e especificou que 1,8 milhões de pessoas "querem trabalhar", mas não estão incluídas nestas estatísticas porque não efetuaram qualquer procura ativa de emprego.

Este número, não registado na taxa de desemprego, já era significativo no segundo trimestre, quando o primeiro confinamento foi decretado, e caiu significativamente no verão, quando as medidas para conter a covid-19 foram suavizadas.

Ao mesmo tempo, o INSEE indicou que a criação de emprego é também relativizada pela queda do número de horas trabalhadas por emprego.

Neste sentido, indicou que o regime de emprego parcial ('layoff') disponibilizado pelo Governo face à crise sanitária aumentou o emprego precário em 1,7 pontos, para 8,9%, longe dos 20% que atingiu durante o primeiro confinamento, quando 15,3% estavam em situação de desemprego técnico.

A queda do desemprego no quarto trimestre do ano afetou todas as faixas etárias, embora tenha sido mais pronunciada entre a dos menores de 25 anos, onde caiu 3,6 pontos, enquanto que a queda foi de um ponto entre a dos de 25 a 49 anos e de quatro décimas de ponto entre a dos maiores de 50 anos.

Assim, a taxa de desemprego entre os jovens situava-se em 18,4% no final de 2020, 1,5 pontos abaixo do ano anterior, enquanto no grupo etário dos 25-49 anos subiu uma décima de ponto para 7,5% e caiu uma décima de ponto entre os mais velhos, para 5,7%.

A queda homóloga do desemprego foi um pouco maior entre os homens, duas décimas, para 8%, do que entre as mulheres, onde caiu uma décima, para 7,9%.

Mas a queda trimestral foi particularmente acentuada entre as mulheres jovens, onde o declínio foi de 4,6 pontos.