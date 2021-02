Caso GES. Herdade do Vale Feitoso vendida a empresa de capitais espanhóis

A Herdade do Vale Feitoso na Beira Baixa foi vendida, esta terça-feira, por mais de 20 milhões de euros, a uma empresa de capitais espanhóis. Só falta que o credor hipotecário Novo Banco e o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa assinem o documento.

O Fundo de Investimentos “Vestain Spain” apresentou a melhor oferta no leilão realizado no tribunal do Fundão. O comprador não quis comentar, até porque ainda falta que o credor Novo Banco e o Tribunal Central de Instrução Criminal validem o negócio. Foi precisamente o mesmo proponente que o administrador judicial rejeitou em janeiro.

Este é o primeiro ativo da massa insolvente de uma das empresas do Grupo Espírito Santo (GES) a ser vendido na Beira Baixa. As três ofertas apresentaram valores entre os 16 e os 18 milhões, mas o leilão foi fechado a favor dos espanhóis por 20,6 milhões de euros.

A surpresa é que, desta vez, a empresa “Ansiobra”, de Leiria, não foi a jogo. Tinha sido excluída por não indicar o beneficiário efetivo e apresentar fundos de uma offshore como caução.