Desde 22 de janeiro que nenhum apostador acerta nos cinco números e duas estrelas. O valor acumulado chega agora aos 210 milhões de euros, valor a atribuir no primeiro prémio do Euromilhões

Dizem as estatísticas da Santa Casa que os números que saíram mais vezes foram o 19, o 23, o 37, o 44 e o 50. As estrelas sorteadas com mais frequência são a 2, a 3 e também a 8.