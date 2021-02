Ramiro Sequeira diz que a TAP "não pode continuar sem aplicar as reduções previstas"

O Presidente da Comissão Executiva da TAP garante que não haverá mais negociações com os sindicatos sobre o Acordo de Emergência.

Ramiro Sequeira diz que a companhia aérea está com quebras de 93% e que tem de reduzir os custos com trabalhadores e fornecedores, o que justifica a aplicação do Regime Sucedâneo.