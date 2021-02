EDP acredita que hidrogénio verde vai "explodir" nos próximos anos

O presidente executivo da EDP disse esta quinta-feira que o hidrogénio verde é um tipo de energia que vai "explodir" no decurso da próxima década e que a energética está preparada para tirar vantagem disso, estando já a analisar 20 projetos.

"Acreditamos que esta energia [hidrogénio verde] vai 'explodir' no curso da próxima década. [...] Nós, EDP, estamos bem posicionados para tirar vantagem disso", disse Miguel Stilwell d'Andrade, durante a apresentação do plano estratégico do grupo para 2021-2025 aos analistas.