Moratórias de crédito à habitação a chegar ao fim. O que pode fazer para evitar o incumprimento

A partir de abril, milhares de famílias vão ter de retomar o pagamento do crédito à habitação. As moratórias privadas dos bancos vão terminar a 31 de março e a DECO teme um aumento dos incumprimentos.

Com a perda de rendimentos por causa da pandemia, esta prestação pode significar um peso acrescido no orçamento das famílias. A DECO aconselha a que se fale com os bancos para evitar o incumprimento, como explicou à SIC Natália Nunes.

As famílias que não conseguirem suportar os custos podem comunicar essa dificuldade ao banco para negociar as condições ou aderir à moratória do Estado, que suspende os créditos até setembro.

O Banco de Portugal revela que, em maio do ano passado, havia 300 mil créditos à habitação suspensos entre moratórias públicas e privadas.