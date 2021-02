Tripulantes da Portugália aprovam acordo de emergência na TAP

Os tripulantes da Portugália aprovaram esta quinta-feira o acordo de emergência na TAP, com 156 votos a favor e nove contra, segundo uma nota do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) a que a Lusa teve acesso.

Cortes nos salários

A estrutura e a Portugália (PGA) acordaram cortes nos salários dos tripulantes de cabina de 25% entre 2021 e 2023 e 20% em 2024, aplicáveis à parcela acima dos 1.330 euros.

Este corte - que abrange a parte que excede os 1.330 euros considerando o total ilíquido do vencimento base e de todas as prestações retributivas ou de outra natureza, com exceção das ajudas de custo - consta da versão final do acordo de emergência a que chegaram o sindicato e a administração da companhia, este mês.

O acordo abrange os "cerca de 180 tripulantes de cabina" da Portugália Airlines (PGA) representados pelo sindicato.

Votaram online 165 tripulantes.