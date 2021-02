Combustíveis mais caros na segunda-feira

O gasóleo e gasolina voltam aumentar na segunda-feira. Os preços estão a subir há várias semanas.

Desde o início do ano, os combustíveis não pararam de aumentar em Portugal. Os dados da Entidade Nacional para o setor energético revelam que desde 4 de janeiro o gasóleo aumentou 10 cêntimos e a gasolina 11 cêntimos.

A cada segunda-feira os combustíveis ficam mais caros do que início da semana anterior.

Uma subida que acompanha os preços do petróleo. Nestes dois meses o barril de Brent ficou 10 euros mais caro, mas ao mesmo tempo está a subir também a margem bruta das empresas de combustíveis.

Os números finais de fevereiro ainda não estão fechados, mas as contas do mês passado revelam que perto de metade do aumento dos preços resulta da subida das margens brutas

De facto, em Portugal essa parcela é bem superior à média europeia. No nosso país a margem bruta tem quase mais 5 cêntimos por litro do que no resto da Europa, o que ajuda a explicar que, por exemplo, em janeiro, o preço médio antes de impostos da gasolina 95 em Portugal fosse o terceiro mais alto de toda a União Europeia.