Desemprego em Espanha aumenta para níveis de 2016

O desemprego aumentou em Espanha em 44.436 pessoas em fevereiro em relação ao mês anterior, levando o número total para 4.008.789, segundo o relatório mensal publicado esta terça-feira pelo Ministério do Trabalho espanhol.

Este nível de desemprego não era alcançado desde abril de 2016 e reflete o impacto na economia do país da terceira vaga da pandemia covid-19.

Segundo o Ministério do Trabalho espanhol, o aumento do desemprego é uma consequência "do impacto no quadro laboral das severas restrições impostas pela terceira vaga da pandemia".

Em termos de pessoas inscritas na Segurança Social, em fevereiro houve uma média de 18.850.112, mais 20.632, em média, do que em janeiro.