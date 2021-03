Bruxelas diz que a disciplina orçamental deve continuar suspensa até ao final do próximo ano

Para ajudar na recuperação económica, Bruxelas quer manter a disciplina suspensa até ao final do próximo ano.

Os governos ficam livres do espartilho das metas do défice até ao final do próximo ano. A decisão final sobre a suspensão só deverá ser tomada em maio, mas o executivo comunitário dá essa indicação aos estados membros.

Em abril têm de apresentar os programas de estabilidade e crescimento a Bruxelas e precisam também de saber com que linhas se cosem na hora de preparar o orçamento para o próximo ano.

Aos países com dívida mais elevada, como é o caso de Portugal, Bruxelas recorda que há que aproveitar bem as subvenções do fundo de recuperação.