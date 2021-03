Governo avança com reforma fiscal verde

O Governo vai avançar com a nova reforma fiscal verde, com mais impostos para materiais muito poluentes e benefícios fiscais para usos e produtos mais limpos.



As negociações com a União Europeia já estão em curso, para ajudar os países a gerirem melhor os fundos comunitários.

O calendário para esta reforma ainda não está fechado, mas segundo o DN de hoje algumas medidas poderão entrar já no Orçamento do Estado de 2022.

Num ano normal, o Estado arrecada mais de 5 mil milhões de euros com fiscalidade verde, com o imposto sobre o consumo de produtos petrolíferos, o ISP, mas tambem com ISV - o imposto sobre os veículos comprados ou o IUC, o imposto único de circulação.