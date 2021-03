Siza Vieira defende regulação do Facebook e Google em debate sobre transição digital

O ministro da Economia defende que as grandes plataformas Google e Facebook devem ser reguladas.

Pedro Siza Vieira participou no debate sobre a transição digital na SIC, que também contou com a presença do presidente executivo do grupo Impresa.

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, há uma vertente só dedicada à transição digital. Siza Vieira garante que será incluída também a questão da regulação das plataformas.

A União Europeia deu um passo na direção da regulação, com a lei da proteção dos direitos de autor, e deverá votar o ato dos serviços de informação, que propõe uma maior fiscalização dos conteúdos pirateados.