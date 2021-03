CIP recua e muda nome e participantes da conferência do Dia da Mulher

Depois da polémica, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) recuou e mudou o nome e participantes de uma conferência centrada no papel das mulheres.

Agora chama-se "Desta vez: Emprego um Tema de Homens e Mulheres" e tem como participantes seis homens e três mulheres, entre elas a presidente da Comissão para a Igualdade de Género.

Inicialmente tinha um painel só de homens

Inicialmente, a conferência intitulava-se "As Mulheres e o Emprego: Um Tema do Homem" e só tinha homens a participar, o que fez com que se levantassem várias vozes contra esta iniciativa.

O presidente da CIP reconhece que houve um erro de comunicação. António Saraiva assegura que o objetivo é promover a iguldade de género dentro das empresas

A conferência está marcada para 8 de março, Dia Internacional da Mulher.