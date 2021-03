Quebra de quase 2% no preço das casas em Lisboa no final de 2020

No final do ano passado, os preços das casas em Lisboa caíram quase 2%, se compararmos com o mesmo período do ano anterior.

O Instituto Nacional de Estatística diz que, nos municípios com mais de 100 mil habitantes, só a capital registou esta desvalorização nos imóveis.

Com as fronteiras fechadas e os voos proibidos, a maior quebra aconteceu no mercado de luxo. Ainda assim, o preço médio por metro quadrado em Lisboa é superior aos três mil euros.

Benfica, Campolide e Alcântara são freguesias em que os preços ficaram abaixo da média. Pelo contrário, Estrela, Arroios e Alvalade registaram um aumento em relação ao ano anterior.