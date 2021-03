Motoristas de mercadorias queixam-se de serem pressionados a fazer tarefas que não lhes competem

Há um novo descontentamento entre os motoristas de mercadorias.

Queixam-se de estarem a ser pressionados para fazerem tarefas que não lhes competem, incluindo cargas e descargas. O sindicato concorda e sugere aos profisionais que recusem esse trabalho adicional.

A SIC conctatou o grupo Jerónimo Martins e a SONAE MC para falarem sobre esta situação e ambos remeteram a resposta para a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). Em comunicado, a APED reitera o integral cumprimento de todos os requisitos e enquadramento legilsativo em vigor no acordo de quadro das cargas e descargas. Diz que aguarda pelo cumprimento da legislação que o Ministério das Infraestrtuturas está a preparar sobre a matéria.

O Governo anunciou em fevereiro que irá começar a regular as cargas e descargas e o tempo de espera dos motoristas de mercadorias. Até lá, os sindicatos prometem usar todas as formas de luta pelo cumprimento do acordo das tarefas.