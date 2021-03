Serviço de streaming da Disney ultrapassa os 100 milhões de subscritores

A plataforma de streaming Disney+ ultrapassou as 100 milhões de subscrições pagas em todo o mundo, um ano e quatro meses depois do lançamento, anunciou hoje a gigante norte-americana de entretenimento.

"O sucesso enorme da Disney+, que ultrapassou os 100 milhões de subscritores, inspirou-nos a ser ainda mais ambiciosos, e a aumentar significativamente o nosso investimento na produção de conteúdos de alta qualidade", disse o presidente executivo da The Walt Disney Company, Bob Chapek, durante a apresentação anual com os acionistas da empresa, citado em comunicado enviado às redações.

O responsável acrescentou o grupo tem intenção de introduzir "mais de 100 títulos diferentes anualmente, e isso incluiu a Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e da National Geographic".

A Disney+ chegou ao mercado norte-americano em 12 de novembro de 2019 e, entretanto, o serviço de streaming estendeu-se a outros países, como, por exemplo, Portugal, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e, mais recentemente, Singapura.

A plataforma disponibiliza também várias séries exclusivas, como por exemplo, The Mandalorian (do universo Star Wars) e, mais recentemente, Wandavision (do universo cinematográfico da Marvel), e filmes, como Soul (produzido pela Disney e pela Pixar).