60 mil trabalhadores independentes recebem Apoio Extraordinário ao Rendimento 

O novo apoio da segurança social começou a chegar a cerca de 60 mil trabalhadores independentes afetados pela pandemia de covid-19, mas alguns recebem menos do que pagam por mês ao Estado, por terem recebido um outro apoio que, entretanto, chegou ao fim.

Destinado aos trabalhadores em situação económica difícil devido à pandemia, o Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores Independentes pode variar entre os 50 e os 501 euros. O saldo bancário, património e rendimentos do agregado familiar contam para apurar do valor do apoio.

Quem recorreu ao Apoio Extraordinário de Proteção Social para Trabalhadores, entre julho e dezembro do ano passado, está agora a pagar cerca de 65 euros para manter a atividade aberta, durante um período que pode chegar a 30 meses.

Só em dezembro do ano passado, o apoio de 438 euros chegou a 17.500 trabalhadores independentes, o que significa que a Segurança Social pode receber de volta mais de um milhão e cem mil euros por mês, caso estes trabalhadores continuem sem rendimentos.