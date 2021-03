Nova ponte sobre o Douro representa investimento de quase 360 milhões de euros

Já está em curso a produção das 18 novas composições do metro do Porto. O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente esta terça-feira, dia em que foi lançado o concurso público para a nova ponte sobre o Douro.

Matos Fernandes adiantou também que as obras no metro representam um investimento de quase 360 milhões de euros e que se mostrarão fundamentais para a mobilidade metropolitana.

NOVA TRAVESSIA PARA LIGAR PORTO E GAIA E PROLONGAMENTO DA LINHA AMARELA

A nova travessia para ligar o Porto e Gaia através de metro deve ficar entre as pontes da Arrábida e Luís I e servirá uma nova linha de Vila Nova de Gaia, entre a Casa da Música e Santo Ovídeo.

No que se refere à Linha Amarela, em causa está o prolongamento de Santo Ovídeo a Vila D'Este, em Gaia, enquanto a Linha Rosa constitui um novo trajeto no Porto entre a zona de S. Bento/Praça da Liberdade e a Casa da Música.