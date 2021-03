Uber britânica reconhece direitos dos motoristas

A Uber no Reino Unido vai ter de pagar o salário mínimo, as férias e o complemento de reforma aos motoristas. Já em Portugal, a realidade é completamente diferente.

Os motoristas não são considerados funcionários da empresa e ainda não existe uma tarifa mínima aplicada às deslocações.

Com a pandemia, os preços das viagens caíram para metade, mas as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros mantêm as comissões acima dos 20%.

Questionada pela SIC, a Uber Portugal garante que todos os motoristas de operadores TVDE têm um contrato escrito. Acreditam ainda que a flexibilidade e proteção não são escolhas mutuamente exclusivas.

Com milhares de trabalhadores e com quase 80% da cota de mercado, para já, a empresa não prevê qualquer alteração contratual.

Pelo contrário, no Reino Unido, o cenário é diferente e já foram aplicadas regras específicas. Os condutores passam assim a receber cerca de dez euros por hora. Uma mudança no modelo de funcionamento da plataforma e que só aconteceu depois da empresa ter perdido um recurso no Supremo Tribunal Britânico.

Uma vitória para os Sindicatos dos Motoristas que já reivindicavam estes direitos laborais há cinco anos.

Entretanto, a empresa ainda não revelou quais serão os custos desta medida e se existe a possibilidade de ser aplicada em outros países.