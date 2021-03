Aeroportos nacionais perderam quase 80% dos passageiros em janeiro

Os aeroportos nacionais perderam praticamente 80% dos passageiros em janeiro deste ano, quando comparado com o mesmo mês de 2020.

Chegaram pouco mais de 772 mil viajantes, menos ainda que no Natal, quando o número de passageiros caiu quase 75%. Também o número de aviões a aterrar em solo nacional caiu 62% e o volume de cargas - incluindo correio - caiu mais de 30% em comparação com janeiro de 2020.

Lisboa concentrou pouco mais de metade do volume total de passageiros - 420 mil - mas mesmo assim menos 80% que no ano passado. Faro foi o que perdeu mais: menos 86% dos passageiros que no ano anterior.

França foi o principal país de origem e destino dos voos.