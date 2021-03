Liderança da SIC e do Expresso aumentam lucros da Impresa

O ano de 2020 foi de liderança para a SIC e para o Expresso. Os resultados líquidos da Impresa aumentaram 43%. A SIC e o Expresso, bem como a SIC Notícias, bateram recordes de audiência, permitindo aumentar os lucros.

A SIC liderou as audiências, conseguindo o melhor resultado desde 2013. Já o Expresso aumentou a circulação total e o número de assinantes digitais.

2020 foi também o ano no qual mais pessoas visitaram os sites do grupo. Foi também neste ano que foram lançados os projetos OPTO e Advnce.

O balanço positivo permitiu reduzir a dívida do grupo Impresa em 13,6 milhões de euros, registando o valor mais baixo desde 2005.

As lideranças da SIC e do Expresso permitiram à Impresa fechar o ano com lucros de 11,2 milhões de euros.