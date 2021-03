Manso Neto vai liderar negócio de energia da Altri

João Manso Neto "rasgou" o acordo com a EDP e vai em breve ser apresentado como presidente executivo da Bioelétrica.



Segundo apurou o Expresso, o nome do histórico gestor da EDP poderá ser revelado ao mercado já hoje na apresentação dos resultados do grupo Altri, dono da empresa de energias renováveis Bioelétrica.

Manso Neto regressa assim ao trabalho depois de em julho do ano passado ter sido suspenso de funções no processo que investiga suspeitas de corrupção entre a EDP e o antigo ministro da economia Manuel Pinho.

A medida de coação foi revertida este ano, mas a EDP resolveu afastar Manso Neto da equipa de gestão para o novo mandato.

Desagradado com a opção da elétrica, escreve o Expresso, Manso Neto rasga assim o acordo que lhe iria permitir auferir 560 mil euros brutos anuais até 2023 para não exercer funções na concorrência.