Costa e comissário para o Mercado Interno lançam hoje o Dia Digital 2021

O primeiro-ministro, António Costa, e o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, abrem hoje a edição de 2021 do Dia Digital, que vai debater os desafios atuais e futuros das tecnologias digitais.

Esta iniciativa da Comissão Europeia, organizada em parceria com o Ministério da Economia e Transição Digital no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), regressa para a sua quarta edição, em formato virtual, na qual ministros dos 27 Estados-Membros, membros do Parlamento Europeu e diretores-executivos de empresas tecnológicas europeias discutirão os desafios atuais e futuros das tecnologias digitais.

Segundo uma nota da organização, o principal objetivo do Dia Digital de 2021 é a assinatura, pelos 27, da "Declaração sobre Estratégia Europeia de Plataformas de Entrada de Dados", da "Declaração sobre Padrões da UE para Nações 'Startup'" e da "Declaração sobre a Transição Verde e Digital da UE".

Estes compromissos, sob a forma de declarações ministeriais, visam "reforçar o papel da Europa no mundo digital através de parcerias internacionais, impulsionando a economia digital e encontrando soluções digitais verdes".

As sessões da manhã, dedicadas às referidas declarações, são encerradas pelo ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

A tarde é dedicada às 'startups' e contará com as intervenções do secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, e do diretor da Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias da Comissão Europeia (DG CONNECT, na sigla em inglês), Roberto Viola.

No Dia Digital, os CEO do setor das tecnologias de informação e comunicação serão ainda convidados a assinar a declaração "Aliança Europeia Digital Verde", uma iniciativa do Parlamento Europeu com o objetivo de reunir empresas europeias que se comprometem com uma digitalização sustentável, que contará com a presença do CEO da empresa portuguesa NOS, Miguel Almeida.