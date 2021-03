Depois da concentração desta quinta-feira em Lisboa, hoje foi a vez do Porto. Cerca de 50 trabalhadores do Santander juntaram-se à porta do edifício do banco.

Querem que a instituição bancária recue com o plano de transformação que vai levar ao despedimento de centenas de trabalhadores.

O Santander teve 300 milhões de euros de lucro em 2020. Este ano, já fecharam 40 balcões.