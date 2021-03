Suécia quer rasgar acordo fiscal com Portugal

A Suécia quer rasgar um acordo fiscal com Portugal que diz respeito aos reformados suecos que vivem em Portugal.

O objetivo é passar a tributar IRS aos pensionistas suecos que se mudaram para Portugal nos últimos anos e que têm beneficiado de uma isenção do imposto no nosso país e no de origem.

A ministra das Finanças sueca comunicou esta segunda-feira que o acordo termina no fim do ano e acusou Lisboa de manter regras especiais para atrair pessoas com altas reformas.

A medida, que também foi aplicada à Grécia, ainda vai ter de receber o aval do Parlamento sueco. Se passar, entra em vigor a partir do primeiro dia de 2022.