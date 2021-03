Portugal vai pescar menos bacalhau na Noruega este ano

Portugal vai pescar em 2021 menos bacalhau em águas da Noruega, ao abrigo de um acordo tripartido concluído entre a União Europeia (UE), Londres e Oslo, disse hoje, em Bruxelas, o ministro do Mar, Serrão Santos.

O ministro, que falava aos jornalistas portugueses no final de um Conselho de Ministros das Pescas dos 27, a que presidiu, disse que, em 2021, Portugal tem uma quota de 2.607 toneladas de bacalhau em águas da Noruega e de 2.274 toneladas na área de Svalbard.

No ano passado, a quota de pesca de bacalhau atribuída a Portugal na Noruega era de 2.900 toneladas, enquanto no Svalbard estava nas 2.418 toneladas.

Neste arquipélago entre a Noruega e o Polo Norte, o Governo norueguês, com base em pareces científicos, reduziu as possibilidades de pesca para todos os Estados-membros da UE, com base em pareceres científicos.

Por outro lado, na área de pescas dos Açores, aumentaram as quotas de goraz e de imperador.

Na semana passada, a UE, o Reino Unido e a Noruega fecharam um acordo tripartido para os totais admissíveis de capturas (TAC) e as quotas de pesca para o Mar do Norte.