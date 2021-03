Em fevereiro foi registado o maior aumento de eletricidade desde que há registo

No computador, ao telefone, ou a realizarem outras atividades a partir de casa. Foram milhares as famílias, que durante o mês de fevereiro, ficaram entregues ao teletrabalho devido ao confinamento geral e os efeitos no consumo de energia foram imediatos.

O consumo de eletricidade e de gás natural aumentou cerca 22%.

Com menos pessoas nas estradas, também o consumo de derivados de petróleo diminuiu. No gasóleo a queda foi de 27% e na gasolina foi de quase 40%. Mas a maior descida, de mais de 80%, foi no combustível usado na aviação.

Os dados revelados pela Agência para a Energia mostram que esta é a maior descida no consumo de combustível e também o maior aumento no consumo de eletricidade desde que há registo.