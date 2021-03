Mais de metade das famílias portuguesas perdeu rendimentos em 2020

Duas em cada três famílias está com dificuldades financeiras. A conclusão é de um estudo da organização de defesa do consumidor.

Alimentação, saúde e custos com a habitação são cada vez mais difíceis de suportar para milhares de portugueses. No último ano, mais de metade das famílias perdeu rendimentos.

O estudo da Deco Proteste conclui ainda que o Algarve é a região mais afetada, com 63% das famílias a viver com dificuldades económicas e 8% em situação crítica.

No entanto, se a avaliação for feita por distrito, há cinco, no Norte e Centro, que se destacam negativamente: Vila Real, Porto, Aveiro, Leiria e Setúbal.

