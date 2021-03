Dezenas de trabalhadores da cultura ficaram excluídos do apoio extraordinário anunciado em janeiro pelo Governo.

O Executivo garantiu que esta ajuda, de 438 euros, seria universal e iria abranger todos os profissionais, incluindo os técnicos que dão, por exemplo, apoio audiovisual. Mas isto não está a acontecer.

Na quarta-feira, está agendada uma reunião do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos com o gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca.