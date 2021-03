O período para entrega das declarações do IRS começa esta quinta-feira. Os contribuintes têm até 30 de junho para apresentarem os rendimentos referentes ao último ano.

O prazo para entregar a declaração de rendimentos à Autoridade Tributária estende-se por três meses: de 1 de abril a 30 de junho. Quanto mais cedo declarar, mais rapidamente será reembolsado - se for caso disso.

O processo é completamente eletrónico e deve ser realizado através do site do Portal das Finanças. Quem não entregar a declaração até ao final do prazo e não estiver abrangido pelo IRS automático, pode ser obrigado a pagar uma coima.

Depois de entregue a declaração de rendimentos, o fisco irá comunicar, até ao final do mês de julho, se terá de receber ou pagar ao Estado.

Habitualmente, quem tem valores a receber, estes são pagos entre 15 e 30 dias após a entrega da declaração. Este ano, o Governo já avançou que o reembolso poderá ser mais rápido do que no ano passado.