Grupo Mota Engil passa de lucro a prejuízo de 20 milhões de euros em 2020

A Mota Engil fechou 2020 com prejuízos de 20 milhões de euros, que compara com lucros de 27 milhões no ano anterior, e uma quebra de 17% no volume de negócios, para 2.429 milhões de euros, divulgou ao mercado.

Segundo o comunicado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), dos 20 milhões contabilizados como resultado líquido negativo, 10 milhões estão relacionados com uma provisão extraordinária.

De acordo com informação enviada à CMVM, a pandemia de covid-19 teve um impacto negativo no EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que se ficou pelos 380 milhões de euros, uma quebra de 9% relativamente a 2019 (417 milhões).