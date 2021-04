Desemprego em Espanha baixa no mês de março

O número de desempregados em Espanha diminuiu em 59.149 pessoas em março, para um total de 3,94 milhões, enquanto a Segurança Social teve mais 70.790 novos filiados em média comparando com fevereiro, segundo dados publicados esta terça-feira.

De acordo com os Ministérios do Trabalho e da Segurança Social de Espanha a queda do desemprego "ocorre uma vez ultrapassado o impacto da terceira vaga da pandemia de covid-19, o que permitiu aliviar as restrições que afetam a atividade económica".

Por outro lado trata-se do terceiro melhor dado do desemprego ocorrido num mês de março deste que este tipo de estatísticas é publicada.

O número médio de pessoas empregadas em março foi de 18.920.902, ou seja 70.790 mais do que em fevereiro, um número considerado modesto num mês que é normalmente positivo para o emprego.