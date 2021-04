Morreu Bernie Madoff, o mentor do maior esquema em pirâmide da história

O empresário Bernard "Bernie" Madoff, responsável pelo maior esquema em pirâmide de sempre, morreu esta quarta-feira, aos 82 anos.

A notícia é avançada pela agência noticiosa Associated Press, que refere que Madoff morreu numa prisão federal em Butner, no estado da Carolina do Norte.

Madoff foi preso no final de 2008 devido a um esquema de fraude em pirâmide, conhecido por Ponzi, com o qual a sua empresa desviou cerca de 65 milhões de dólares (perto de 59 milhões de euros).

Brendan McDermid

Apesar de inicialmente se ter declarado inocente, em 2009 acabou por admitir ser culpado dos crimes em causa.

Em fevereiro do ano passado, o empresário, que cumpria uma pena de 150 anos por ter cometido aquela que foi considerada a maior fraude fiscal de sempre, disse que estava a morrer devido a insuficiência renal e pediu para ser libertado antecipadamente.

De acordo um documento que foi apresentado pelos seus advogados, Madoff, que dizia sofrer de uma doença renal em estado terminal, para além de ter hipertensão e dificuldades cardíacas, teria "menos de 18 meses de vida".

Shannon Stapleton

Madoff recusou-se a fazer diálise e, no verão passado, foi transferido para uma unidade de cuidados paliativos no centro médico da prisão da Carolina do Norte, onde cumpria a sua sentença.