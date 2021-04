Estacionamento em Lisboa. Problemas na app da EMEL continuam 

Os problemas na aplicação de pagamento do estacionamento em Lisboa ainda não estão totalmente resolvidos.

A EMEL diz que está a tentar resolver a situação com a maior brevidade possível.

Quem por alguma razão foi multado por não ter conseguido fazer o pagamento, deve contactar a empresa.

O estacionamento em Lisboa voltou a ser pago na quarta-feira, depois de ter estado quase três meses suspenso por causa do confinamento, imposto devido à pandemia de covid-19.



EMEL perdeu 32% das receitas em 2020

As receitas da EMEL caíram mais de 30% em 2020.

No primeiro confinamento, a empresa que gere o estacionamento em Lisboa esteve quase dois meses sem cobrar. O ano terminou com 28 milhões de euros de receitas, abaixo dos 41 milhões de 2019.

Sem as receitas dos estacionamentos, o negócio foi compensado com a partilha de bicicletas da rede Gira e os postos de carregamento para carros elétricos, que viram as receitas aumentar 19%.