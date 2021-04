Portaria obriga hostels a fazer obras de remodelação durante a pandemia

Uma portaria publicada recentemente obriga os cerca de 700 hostels que existem em Portugal a fazer várias obras de remodelação. Esta imposição ameaça a possível reabertura de muitos destes alojamentos, prevista para maio.

Em 2018, o Good Morning Solo Traveller Hostel foi o segundo melhor hostel do mundo. Nos últimos anos, entre milhares avaliados, tem estado sempre entre os quatro melhores. Neste momento ainda estão fechados devido à pandemia, mas vai ter de ser submetido a obras, como muitos outros.

O que servia há 10 anos terá de ser alterado devido a uma portaria criada em pleno confinamento. As exigências são muitas e requerem avultados investimentos. Em Lisboa e Porto, onde as casas têm divisões pequenas e uma arquitetura antiga, a situação complica-se. Novembro é a data limite para realizar as alterações.

A Associação de Hostels de Portugal está em conversações com a secretária de Estado do Turismo para tentar alterar os critérios e dilatar o prazo para a conclusão das alterações obrigatórias.

A reabertura de muitos hostels, prevista para maio ou junho, pode estar em causa. Ou os proprietários investem o que ainda não faturaram ou reduzem a taxa de ocupação. Alguns não vão conseguir voltar a abrir.

Fechados há mais de um ano, a maioria dos hostels teve alguns apoios a fundo perdido e outros que vão ter que ser pagos. Com tantas obras a fazer, temem não ter o retorno do investimento a que estão obrigados, em plena pandemia.