Carrinhas comerciais perdem isenção do Imposto Sobre Veículos

Um tipo específico de carrinhas comerciais que, até agora, estava isento do Imposto Sobre Veículos vai perder esse benefício.

A Associação do Comércio Automóvel critica a decisão e alerta para os custos acrescidos que muitos empresas vão ter já a partir do segundo semestre deste ano. De acordo com a ACAP estes veículos representam cerca de 11% das vendas de carrinhas comerciais, podem ser de caixa aberta, de caixa fechada, ou nem ter caixa, com peso bruto até 3.500 kg e sem tração às 4 rodas.

O Governo justifica o fim desta isenção com o facto de considerar este benefício fiscal injustificado, contrário aos princípios ambientais e permeável a utilizações abusivas.