Governo quer aumentar salário mínimo nacional em 40 euros no próximo ano

O Governo quer aumentar o salário mínimo nacional em 40 euros no próximo ano. A confirmar-se é uma subida de 6%, dos atuais 665 euros para 705 euros por mês.

A informação foi avançada por uma fonte oficial do Ministério das Finanças ao DN, JN e Dinheiro Vivo.

Esta subida representa uma despesa adicional para o Estado de 72 milhões de euros, uma vez que também serão aumentados os vencimentos de quase 104 mil funcionários públicos.

No programa de Governo está inscrita a meta do salário mínimo chegar aos 750 euros em 2023, no final da legislatura. Este ano, o aumento foi de 30 euros e foi também acompanhado de uma promessa de compensação para as empresas, mas até aqui ainda não foi anunciado qualquer medida.

