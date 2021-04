Portugal vai ter um dos maiores centros de dados informáticos da Europa

Em Sines, vai ser criado um dos maiores centros de dados informáticos da Europa. É um investimento de 3.500 milhões de euros, que poderá gerar até 1.200 postos de trabalho diretos e 8 mil indiretos até 2025.

Na zona industrial de Sines vão nascer cinco edifícios. O contrato, que permite a construção na zona industrial da cidade alentejana, foi assinado esta sexta-feira com a presença do primeiro-ministro e do ministro da Economia.

A geografia e condições envolventes foram decisivas na escolha, já que o novo centro de dados vai aproveitar o acesso à rede elétrica de alta tensão, os cabos de fibra ótica internacionais e até a água do mar para ajudar na refrigeração dos equipamentos.