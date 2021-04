Biedronka vai recorrer da decisão do regulador polaco que multou empresa em 13,2 ME

A Biedronka discorda "veementemente" da decisão da autoridade de defesa do consumidor polaca, que multou a empresa em mais de 60 milhões de zlotys (cerca de 13,2 milhões de euros), e anuncia que vai recorrer da decisão.

Questionada pela agência Lusa a propósito da decisão do órgão de defesa do consumidor polaco (UOKliK) esta segunda-feira conhecida, a empresa do grupo Jerónimo Martins disse discordar da decisão e da multa aplicada.

"A companhia entende que os alegados indícios foram recolhidos de forma tendenciosa e que a qualidade e integridade do processo levantam sérias reservas quanto à sua imparcialidade", refere fonte oficial da empresa.

A Biedronka irá assim recorrer desta decisão, "que acredita ser desproporcional e discriminatória, dado o número muito reduzido de alegados erros encontrados na rotulagem de fruta e vegetais quanto à sua origem".

Por outro lado, acrescenta, "o número de irregularidades na informação aos clientes da Biedronka no que diz respeito ao país de origem da fruta e vegetais foi sempre, até de acordo com o próprio UOKiK, um dos mais baixos do mercado polaco".

"Este facto reforça o caráter discriminatório da decisão, uma vez que a Biedronka é a única empresa no mercado polaco visada com uma ação judicial nesta matéria", indica.

"Apesar de a Biedronka ter mantido sempre uma atitude colaborativa em todo o processo de investigação, o UOKiK quebrou de forma repentina e inesperada o diálogo. Assim, a companhia irá recorrer da decisão junto dos tribunais e tomar todas as demais medidas judiciais adequadas à defesa dos seus direitos", afirma a empresa.

