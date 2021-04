Gastos das famílias no supermercado aumentaram no 1.º trimestre

As famílias portuguesas gastaram mais 125 milhões nos supermercados só primeiro trimestre do ano.



Uma subida de 5,5 por cento até março, quando comparado com o mesmo período do ano passado, com 2.400 milhões de euros gastos nos supermercados, em especial em alimentação e bebidas, mas menos em produtos de higiene, pessoal e para a casa.

Segundo o DN de hoje, o aumento no consumo não foi uniforme nos 3 primeiros meses do ano. Cresceu em janeiro e fevereiro, mas caiu em março, com a reabertura faseada da economia e com menos 43,6 milhões de euros do que no mesmo mês do ano passado.

As bebidas foram de resto a categoria que mais cresceu nas vendas, neste primeiro trimestre do ano com uma subida de mais de 30 por cento.