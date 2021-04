TAP: "Isto é não só uma chantagem como um despedimento encapotado"

O porta-voz da Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP, André Teives, não tem dúvidas de que há chantagem com os trabalhadores da companhia aérea, no que respeita ao processo de restruturação da empresa.

"Isto é não só uma chantagem como um despedimento encapotado. É empurrar as pessoas para fora, porque de voluntário não tem nada", afirmou.

Esta segunda-feira, na SIC Notícias, André Teives disse que está a haver uma politização dentro da TAP.