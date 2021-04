TAP: relatório técnico fala em "risco orçamental" para a despesa pública

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental alerta para os riscos da reestruturação da TAP. A entidade fala em "risco orçamental" para a despesa pública, ou seja, para o bolso dos contribuintes.

Os técnicos acrescentam ainda que: "Sem o conhecimento do conteúdo do plano de reestruturação da TAP que advirá da negociação com a Comissão Europeia, (...) é possível, desde já, afirmar que durante os próximos anos se perspetiva, injeções financeiras públicas na TAP de montante avultado. Estes apoios (...) resultarão em impactos anuais negativos no saldo orçamental".

Desde 2020 que a TAP tem reduzido trabalhadores. Os sindicatos falam em valores que ultrapassam em mais do dobro o número anunciado.