Groundforce prepara-se para anular acordo com a TAP

A Groundforce prepara-se para anular o acordo com a TAP, o mesmo que permitiu à empresa de handling pagar os salários em atraso de fevereiro e março a 2.400 trabalhadores.

A informação foi transmitida esta terça-feira pelo acionista Alfredo Casimiro aos Sindicatos e à Comissão de Trabalhadores.

Na reunião que decorreu na sede da empresa, o presidente do Conselho de Administração indicou que vai alegar a nulidade do acordo tendo por base pareceres de auditores e do Conselho Fiscal.

No contrato com a TAP, a Groundforce vendeu equipamento de handling por sete milhões de euros e ficou com a opção de recompra até 30 de maio.

O primeiro pagamento está previsto para esta semana. Mas, de acordo com os presentes na reunião, Alfredo Casimiro afirmou que não irá proceder ao pagamento.

Ao que a SIC apurou, o cenário mais provável é a insolvência controlada. Uma solução que já estava a ser ponderada pelo executivo.