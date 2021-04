Greve de trabalhadores da Otis Elevadores quase parou área técnica

Os trabalhadores da Otis Elevadores estiveram em greve esta sexta-feira por aumentos salariais de 65 euros, conseguindo quase parar a área técnica de norte a sul do país, anunciou fonte sindical.

"Esta foi uma greve histórica, como não se via há muito nesta empresa, a elevada adesão dos trabalhadores deixou práticamente parada a área técnica da Otis, estando a funcionar apenas os serviços essenciais", disse à agência Lusa Rogério Silva, coordenador da Fiequimetal, a federação dos sindicatos das indústrias transformadoras da CGTP.

Segundo o sindicalista, a maioria dos trabalhadores que aderiram à paralisação são técnicos de eletromecânica e manutenção.

A greve de 24 horas convocada pelos sindicatos da Fiequimetal teve como objetivo defender os aumentos salariais e outras matérias inscritas no caderno reivindicativo, como o aumento do subsídio de refeição, do subsídio de turno e das diuturnidades.

Na origem do conflito está também o facto de a empresa, uma multinacional de origem norte-americana, ter aplicado um aumento de 1,2%, rejeitado pelos trabalhadores.

Durante a manhã de sexta-feira, várias dezenas de trabalhadores participaram numa concentração em Lisboa, contando com a presença de Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP.