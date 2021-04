Bazuca europeia. "A transparência na aplicação dos fundos é fundamental"

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal lamenta que os parceiros sociais não tenham sido informados sobre todas as reformas que o Governo português está a negociar com Bruxelas. António Saraiva diz que é necessária uma política de transparência em relação aos fundos europeus.

“Estamos razoavelmente tranquilos, vamos ver o que é a prática nos mostra, porque a União Europeia só vai conceder as tranches do apoio em função do correto e bom aproveitamento do anterior. Com o acompanhamento nacional que faremos estou razoavelmente tranquilo que as coisas correrão bem”, explica António Saraiva em entrevista à Edição da Noite.