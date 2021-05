Grandes Opções para 2021-2025. Proposta do Governo em risco de não ser aprovada

As Grandes Opções do Governo até 2025 estão em risco de ser chumbadas no Parlamento.

O Bloco de Esquerda e o PCP não se comprometem com a aprovação.

O PS pediu mais tempo para votar o documento.

À SIC, o PCP diz que, se a votação tivesse acontecido na semana passada, a inclinação seria para o voto contra e sublinha que este debate não deve condicionar de nenhuma forma a discussão para o Orçamento do Estado.

O PSD diz que, até esta altura, também não houve nenhum contacto por parte dos socialistas e que o documento não merece a aprovação do partido.

O Governo reconhece que não tem nenhuma garantia a esta altura e que espera plos desenvolvimentos na comissão parlamentar. Lembra também que, se as Grandes Opções forem rejeitadas, isso não tem nenhum efeito prático. No entanto, seria a primeira vez que isso aconteceria.

Veja também: