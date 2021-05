Compensação pelo aumento do salário mínimo. Empresas recebem 84,5€ por posto de trabalho

O ministro da Economia explicou como vai funcionar o apoio pago às empresas por causa do aumento do salário mínimo. Pedro Siza Vieira diz que este pagamento corresponde a 84,5€ por posto de trabalho e só será atribuído este ano.

"Vamos pagar às empresas um determinado montante por cada trabalhador que estivesse a receber salário mínimo a 31 de dezembro de 2020 e que ainda se mantenha nos quadros da empresa. Esse apoio corresponde a 84,5 euros por posto de trabalho. São cerca de 84% do aumento do encargo com a TSU decorrente do aumento do salário mínimo em 2021", disse o ministro em entrevista ao Público e à Rádio Renascença.