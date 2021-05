BPI aumenta lucros em dez vezes para 60 M€ no 1.º trimestre

O BPI anunciou hoje lucros de 60 milhões de euros relativos ao primeiro trimestre, um aumento de dez vezes face aos seis milhões reportados no mesmo período do ano passado, comunicou hoje o banco ao mercado.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI registou um lucro consolidado de 60 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, 54 milhões dos quais relativos à atividade em Portugal.

Segundo o banco, o produto bancário cresceu 17,1% face ao mesmo período do ano passado, e o rácio de eficiência 'core' melhorou para 57,1%, tendo também sido registados aumentos nos recursos totais de clientes e nos depósitos.

"Os depósitos de clientes registaram uma subida expressiva de 11,1%" face ao mesmo período do ano passado, ascendendo a 26.618 milhões de euros, representando 69% do ativo e constituindo "a principal fonte de financiamento do balanço", assinala o BPI.

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa tinha registado 32 milhões de euros em imparidades nos primeiros três meses de 2020, para fazer face à pandemia de covid-19.

No primeiro trimestre deste ano, de acordo com o comunicado do banco, a sua carteira de crédito aumentou 1.500 milhões de euros, para uma quota de mercado de 10,7%, com o crédito às empresas a subir 7,2%.

A carteira de crédito hipotecário totalizou 12.189 milhões de euros, um aumento de 5,8% face ao mesmo período do ano passado, com a produção a aumentar 11%, para 504 milhões de euros.

Relativamente aos rácios, a exposição a ativos não produtivos ('non-performing exposure', NPE) diminuiu para 1,5%, e a cobertura aumentou para 154% por imparidades e colaterais.

Em termos de rácios de capital o CET1 foi de 14,4%, o Tier 1 de 15,9% e o rácio de capital total de 17,6%.

"Os ativos sob gestão ascenderam a 9.805 milhões de euros, com destaque para os fundos de investimento que cresceram 21,7% em termos homólogos", pode ler-se no comunicado hoje enviado ao mercado pelo banco detido pelo espanhol CaixaBank.

O produto bancário aumentou 17,1%, "o que reflete o desempenho robusto dos proveitos 'core' (produto bancário comercial +3,8% yoy ['year on year', em termos homólogos]) e o aumento dos resultados em operações financeiras", sinaliza o banco em comunicado.

Já a margem financeira (diferença entre juros pagos nos depósitos e recebidos no crédito) aumentou 3,1% face ao mesmo período de 2020, para 113 milhões de euros, "suportada pelo crescimento do volume de crédito e pelo contributo da atividade de gestão do balanço" e apesar "do estreitamento da margem de intermediação e dos desafios colocados por um enquadramento de taxas de juro de mercado negativas".

As comissões aumentaram 5,4% em termos homólogos, totalizando 64 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, "com destaque para o crescimento do volume dos fundos de investimento e seguros de capitalização e aumento da intermediação de seguros".

O BPI assinala ainda que reverteu 10 milhões de euros em imparidades, contribuindo para este valor, do lado positivo, recuperações de crédito de 27,7 milhões de euros, que incluem um ganho de 24 milhões de euros (antes de impostos) decorrentes da venda de 30 milhões de euros de créditos 'non-performing' [não produtivos] e de 266 milhões de euros de crédito abatido ao ativo".

Do lado negativo, o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa registou novos 17,3 milhões de euros em imparidades.

Relativamente aos custos de estrutura, diminuíram 3% face ao mesmo período do ano passado, devido a uma queda de 4,6% dos custos com pessoal, um aumento de 1,9% em gastos gerais administrativos e redução de 8,2% de depreciações e amortizações.